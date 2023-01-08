Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: Если мы не сможем надёжно сыграть в обороне с «Брайтоном», зачем вообще играть?

08 Января 2023 • 20:25 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре своей команды в обороне. 7 января «мерсисайдцы» завершил матч с «Вулверхэмптоном» со счетом 2:2.

«Не имеет значения, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Альтернативы нет. Это то, о чем я уже упоминал в раздевалке, и я упомяну это снова», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Специалист заявил, что следующим соперником станет «Брайтон», который играет в хороший футбол, если «Ливерпуль» не сможет надежно сыграть в обороне в этом матче, то непонятно, зачем вообще играть.

Подопечные Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 28 очков после 17 встреч.

Предстоящий матч «Ливерпуля» против «Брайтона» состоится 14 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Юрген Клопп Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» планирует включить обязательство выкупа в сделку по аренде Фелиша
20:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с будущим Артура
20:25 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Если мы не сможем надёжно сыграть в обороне с «Брайтоном», зачем вообще играть?
19:08 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис уверен, что Семак мог бы успешно работать в «Манчестер Юнайтед»
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» на последней минуте ушёл от поражения в матче с «Кардифф Сити»
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:12 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может подписать Пикфорда слухи
16:07 · Англия. Премьер-лига
​В «Бешикташе» хотят получить компенсацию в случае трансфера Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг сообщил фанатам «МЮ» о желании подписать Мбаппе и Беллингема
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену для Льориса
14:04 · Англия. Кубок Англии
​«Оксфорд Юнайтед» - «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии – 9 января 2023
13:57 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я должен общаться как можно уважительнее, даже если некоторые из вопросов глупые»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузкой, поэтому мы ищем другого нападающего»
13:20 · Англия. Кубок Англии
​Лопетеги после матча на «Энфилде» заходил в судейскую комнату
Все новости
Рекомендуем