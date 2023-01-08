Клопп: Если мы не сможем надёжно сыграть в обороне с «Брайтоном», зачем вообще играть?

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре своей команды в обороне. 7 января «мерсисайдцы» завершил матч с «Вулверхэмптоном» со счетом 2:2.

«Не имеет значения, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Альтернативы нет. Это то, о чем я уже упоминал в раздевалке, и я упомяну это снова», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Специалист заявил, что следующим соперником станет «Брайтон», который играет в хороший футбол, если «Ливерпуль» не сможет надежно сыграть в обороне в этом матче, то непонятно, зачем вообще играть.

Подопечные Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 28 очков после 17 встреч.

Предстоящий матч «Ливерпуля» против «Брайтона» состоится 14 января.