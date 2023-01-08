«Тоттенхэм» ищет голкипера на долгосрочную перспективу, поскольку Уго Льорису уже «стукнуло» 36 лет. Как сообщает The Mirror, в сфере интересов лондонского клуба находится основной вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.

Действующий контракт Джордана Пикфорда с «Эвертоном» рассчитан до средины 2024 года. 28-летний футболист отклонил уже несколько предложений мерсисайдского клуба о пролонгации трудового договора. Вероятно, Пикфорд не прочь перебраться в более статусный клуб.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джордана Пикфорда в 28 миллионов евро.