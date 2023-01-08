​В «Бешикташе» хотят получить компенсацию в случае трансфера Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ищет нападающего. В сфере интересов гранда Премьер-лиги находится Ваут Вегхорст, который обратил на себя внимание на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов.

На клубном уровне Вегхорст в настоящий момент выступает за «Бешикташ» в аренде. При этом права на 30-летнего игрока принадлежат «Бёрнли».

Комментарий по поводу ситуации дал директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи.

«Если «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Вегхорста, они должны сначала обсудить это с «Бёрнли». Затем «Бёрнли» должен связаться с нами. Если мы примем предложение, то аренда будет прекращена. В противном случае аренда продлится до конца сезона. Он не может уйти просто так. Мы должны получить компенсацию», - слова Казанчи приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.