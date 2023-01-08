​Тен Хаг сообщил фанатам «МЮ» о желании подписать Мбаппе и Беллингема

В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг даёт автографы юным болельщикам, сидя в автомобиле. Вероятно, происходит это около клубной базы «красных дьяволов», где фанаты часто поджидают своих кумиров.

В какой-то момент болельщики спросили у тен Хага, хотел ли бы он подписать в «Манчестер Юнайтед» Килиана Мбаппе или Джуда Беллингема. Тренер ответил утвердительно, но при этом дал понять, что это маловероятно, учитывая финансовую составляющую вопроса.

«У вас есть для меня несколько пенни?» - пошутил тен Хаг, будто бы он собирает деньги на трансферы.