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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг сообщил фанатам «МЮ» о желании подписать Мбаппе и Беллингема

08 Января 2023 • 15:57 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг даёт автографы юным болельщикам, сидя в автомобиле. Вероятно, происходит это около клубной базы «красных дьяволов», где фанаты часто поджидают своих кумиров.

В какой-то момент болельщики спросили у тен Хага, хотел ли бы он подписать в «Манчестер Юнайтед» Килиана Мбаппе или Джуда Беллингема. Тренер ответил утвердительно, но при этом дал понять, что это маловероятно, учитывая финансовую составляющую вопроса.

«У вас есть для меня несколько пенни?» - пошутил тен Хаг, будто бы он собирает деньги на трансферы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Килиан Мбаппе Эрик тен Хаг Джуд Беллингем
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