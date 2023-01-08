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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл замену для Льориса

08 Января 2023 • 15:49 Комментировать

За последнее время в прессе появлялось достаточно много информации о том, что «Тоттенхэм» работает над долгосрочной заменой для Уго Льориса. Французу уже 36 лет, и «шпоры» постепенно подыскивают ему преемника.

Как сообщает The Telegraph, в сфере интересов «Тоттенхэм» находится вратарь Давид Райя из «Брентфорда». 27-летний испанец всю свою взрослую карьеру проводит в Англии. Если брать Премьер-лигу, то Райя провёл 42 матча, в которых пропустил 55 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю в 22 миллиона евро.

Стоит сказать, что с весны 2022 года Давид Райя постоянно вызывается в ряды сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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