«Тоттенхэм» нашёл замену для Льориса

За последнее время в прессе появлялось достаточно много информации о том, что «Тоттенхэм» работает над долгосрочной заменой для Уго Льориса. Французу уже 36 лет, и «шпоры» постепенно подыскивают ему преемника.

Как сообщает The Telegraph, в сфере интересов «Тоттенхэм» находится вратарь Давид Райя из «Брентфорда». 27-летний испанец всю свою взрослую карьеру проводит в Англии. Если брать Премьер-лигу, то Райя провёл 42 матча, в которых пропустил 55 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю в 22 миллиона евро.

Стоит сказать, что с весны 2022 года Давид Райя постоянно вызывается в ряды сборной Испании.