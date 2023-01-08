Поттер: «Я должен общаться как можно уважительнее, даже если некоторые из вопросов глупые»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал ответ на вопрос, как ему удаётся постоянно сохранять спокойствие.

«Я не какой-то робот, просто всё время разговариваю вот с этой бутылкой воды», - пошутил Поттер на пресс-конференции.

«Я хорошо скрываю свои эмоции. Иногда я сержусь и злюсь, но моя обязанность заключается в том, чтобы общаться как можно уважительнее, даже если некоторые из ваших вопросов глупые.

Я должен отвечать на вопросы как можно уважительнее, потому что я представляю фантастический футбольный клуб. Я прихожу к вам и представляю «Челси» как можно лучше, хотя после матчей бываю взбешён», - сказал Поттер журналистам.