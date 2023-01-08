Тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузкой, поэтому мы ищем другого нападающего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт намерения клуба подписать ещё одного форварда зимой.

«Есть причина [по которой Марсьяль был заменён в 7 последних играх]. Она заключается в том, что он не справляется с нагрузкой. Вот почему мы ищем другого нападающего», - высказался тен Хаг, чьи слова на страницах своего сайта приводит Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 января – против «Чарльтона» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Что до Премьер-лиги, то на текущий момент «красные дьяволы» занимают четвёртое место в турнирной таблице.