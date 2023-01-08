​В «Арсенале» уверены в трансфере Мудрика

В стане «Арсенала» уверены в успешном заключении контракта с талантливым украинским вингером Михаилом Мудриком. Об этом в своей колонке на Caughtoffside написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Конечно, «Арсенал» уверен в трансфере, и Артета тоже. Но достижение договорённости с «Шахтёром» тоже имеет решающее значение. Они были очень сильны в переговорах в августе, когда отказались от 30 миллионов евро от «Эвертона». Тогда этот трансфер казался отличной идеей. Сейчас переговоры продолжаются», - написал Романо.

Напомним, что интерес к Михаилу Мудрику также проявляет ещё один топ-клуб Премьер-лиги – «Челси».

Портал transfermarkt оценивает 22-летнего Михаила Мудрика в 40 миллионов евро.