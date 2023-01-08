Второй период Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» оказался неудачным – форвард покинул клуб в ноябре со скандалом. После случившегося «красные дьяволы» приняли решение внедрить так называемое «правило Роналду». Как сообщает Daily Mail, правило заключается в том, что ни один футболист не может зарабатывать более 200 тысяч фунтов в неделю. Целью является привнесение в команду гармонии.

Криштиану Роналду зарабатывал в «МЮ» 385 тысяч фунтов в неделю, что могло пагубно сказываться на ситуации в команде. Сейчас самый высокий оклад имеет Давид де Хеа – 375 тысяч фунтов в неделю. Контракт испанского вратаря истекает летом. Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новый трудовой договор с существенным сокращением зарплаты.

Остальные лидеры «Манчестер Юнайтед» зарабатывают от 180 до 200 тысяч фунтов в неделю.