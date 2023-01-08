Хёйбьерг опередил Эриксена и стал лучшим футболистом Дании

Атакующий полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который выступает в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм», стал лучшим футболистом 2022 года в Дании. Об этом отрапортовала пресс-служба национальной команды страны.

В борьбе за данную награду 27-летний игрок опередил хавбека «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена и защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

В текущем сезоне Пьер-Эмиль поучаствовал в 24 поединках за лондонцев во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.

Хёйбьерг связан контрактными обязательствами со «шпорами» до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.