Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйбьерг опередил Эриксена и стал лучшим футболистом Дании

08 Января 2023 • 10:46 Комментировать

Атакующий полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг, который выступает в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм», стал лучшим футболистом 2022 года в Дании. Об этом отрапортовала пресс-служба национальной команды страны.

В борьбе за данную награду 27-летний игрок опередил хавбека «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена и защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

В текущем сезоне Пьер-Эмиль поучаствовал в 24 поединках за лондонцев во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.

Хёйбьерг связан контрактными обязательствами со «шпорами» до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 45 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
10:46 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг опередил Эриксена и стал лучшим футболистом Дании
10:38 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич может переехать в АПЛ
09:27 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Футбол без VAR намного веселее»
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря сборной Англии
09:04 · Англия. Премьер-лига
Эвра объяснил, почему Фелиш не нужен «Манчестер Юнайтед»
09:04 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре: «Период аренды в «Барсе» был невероятным»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре – о Лопетеги: «Мы уверены в том, что он делает»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Эвра назвал самого важного футболиста «Манчестер Юнайтед»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре: «Что касается моего контракта - всё будет зависеть от клуба»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Эвра выделил плюсы в уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
08:10 · Англия. Чемпионшип
«Халл Сити» будет оплачивать поездки фанатов до конца сезона 1
07:20 · Англия. Кубок Англии
Компани: «Праздник продолжается»
06:10 · Англия. Кубок Англии
Гари О'Нил: «Пропустили три глупых гола»
05:49 · Англия. Кубок Англии
Стив Купер: «Сами виноваты в вылете»
05:08 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Ньюкасл» хорошо играл, но не перед воротами»
Все новости
Рекомендуем