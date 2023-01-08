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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря сборной Англии

08 Января 2023 • 09:22 Комментировать

Голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов двух топ-клубов Премьер-лиги.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, заинтересованность в услугах 28-летнего игрока проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба планируют подписать вратаря в летнее трансферное окно.

Срок действующего трудового договора Пикфорда с «ирисками» истекает летом 2024 года. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джордан принял участие в 17 поединках, в которых пропустил 24 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд Трансферы футбола - зима 2023
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