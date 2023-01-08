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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра объяснил, почему Фелиш не нужен «Манчестер Юнайтед»

08 Января 2023 • 09:04 Комментировать

Известный в прошлом французский защитник Патрис Эвра считает, что португальский нападающий Жоау Фелиш не нужен «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» нужен центрфорвард, который сможет восполнить потерю 20 голов, которые забивал Роналду. Думаю, Фелиш не подходит на эту роль. Команде лучше использовать Марсьяля, Рэшфорда или же Гарначо. Но вообще нам нужен убийца, который живет голами. Жоау явно не такой игрок. Поэтому я считаю, что не стоит брать Фелиша», - приводит слова француза Betfair.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний нападающий провел 13 поединков, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Жоау Фелиш
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