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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адама Траоре: «Период аренды в «Барсе» был невероятным»

08 Января 2023 • 09:04 Комментировать

Вингер «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре прокомментировал время, проведённое в «Барселоне».

«Период аренды в «Барсе» был невероятным. Я вернулся в свой родной город, увидел свою семью и друзей. Я многое узнал о том, как они [игроки «Барселоны»] готовятся к играм, об их менталитете, о том, как они ведут себя в раздевалке. Они произвели на меня впечатление», - приводит слова Траоре AS.

О возвращении Траоре в каталонский клуб было объявлено 29 января 2022 года. Условия – аренда до конца сезона с правом выкупа.

В текущий момент испанский футболист продолжает выступать за идущий на 19 месте в турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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