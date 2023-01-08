Адама Траоре: «Период аренды в «Барсе» был невероятным»

Вингер «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре прокомментировал время, проведённое в «Барселоне».

«Период аренды в «Барсе» был невероятным. Я вернулся в свой родной город, увидел свою семью и друзей. Я многое узнал о том, как они [игроки «Барселоны»] готовятся к играм, об их менталитете, о том, как они ведут себя в раздевалке. Они произвели на меня впечатление», - приводит слова Траоре AS.

О возвращении Траоре в каталонский клуб было объявлено 29 января 2022 года. Условия – аренда до конца сезона с правом выкупа.

В текущий момент испанский футболист продолжает выступать за идущий на 19 месте в турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон».