Эвра назвал самого важного футболиста «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, кого считает самым важным футболистом в нынешнем составе «красных дьяволов».

«По моему мнению, самый важный игрок в «МЮ» - это Каземиро. Если убрать его из состава команды в тех играх, в которых мы победили, то команда точно не досчиталась бы очков. То, как Каземиро играет, это фантастика», - передает слова француза Manchester Evening News.

30-летний бразильский хавбек пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перебравшись из мадридского «Реала» за 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Каземиро провел 14 матчей, забил два гола, отдал два ассиста и получил три желтые карточки.