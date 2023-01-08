Адама Траоре: «Что касается моего контракта - всё будет зависеть от клуба»

Вингер «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре высказался о своём будущем.

«Что касается моего контракта - всё будет зависеть от клуба [«Вулверхэмптона»]. Клуб должен поговорить со мной, и мы посмотрим, что произойдёт», - приводит слова Траоре AS.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом Английской премьер-лиги истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что в испанском вингере заинтересован итальянский «Наполи».

В данный момент английская команда располагается на 19 месте в турнирной таблице чемпионата Англии и отрывается от занимающего последнее место «Саутгемптона» на два очка.