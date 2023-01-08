Эвра выделил плюсы в уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра высказался насчет ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из манкунианского клуба.

«В «Манчестер Юнайтед» счастливы, что весь негатив, связанный с Криштиану, исчез. Сейчас тренерский штаб не отвлекается ни на что, кроме своей работы. Думаю, футболисты тоже в своем роде освободились после ухода Роналду. В команде больше нет тяжелых дискуссий из-за португальца», - передает слова Патриса Betfair.

Криштиану расторг контракт с «Юнайтед» в ноябре, раскритиковав напоследок руководство и главного тренера Эрика тен Хага. Недавно португалец перешел в «Аль-Наср».