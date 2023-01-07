Тен Хаг назвал две самые грозные команды АПЛ

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выступлении своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Думаю, мы должны быть довольны своим нынешним положением, учитывая все проблемы, с которыми столкнулись на старте сезона. Но «МЮ» еще не может конкурировать с «Манчестер Сити». Также уверен, что «Ливерпуль» вскоре вернется на вершину. Это две самые грозные команды в АПЛ», - передает слова нидерландского специалиста таблоид The Sun.

После 17 проведенных матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 35 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.