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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг назвал две самые грозные команды АПЛ

07 Января 2023 • 22:18 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выступлении своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Думаю, мы должны быть довольны своим нынешним положением, учитывая все проблемы, с которыми столкнулись на старте сезона. Но «МЮ» еще не может конкурировать с «Манчестер Сити». Также уверен, что «Ливерпуль» вскоре вернется на вершину. Это две самые грозные команды в АПЛ», - передает слова нидерландского специалиста таблоид The Sun.

После 17 проведенных матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 35 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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