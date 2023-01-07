​«Челси» начал переговоры по январскому трансферу Тюрама

«Челси» начал переговорный процесс по январскому трансферу нападающего Маркуса Тюрама, ныне выступающего за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Об этом в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Маркус Тюрам летом может обрести статус свободного агента, но «Челси» рассчитывает заполучить 25-летнего француза уже зимой. В настоящий момент лондонцы изучают условия возможной сделки.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маркуса Тюрама в 32 миллиона евро, но с учётом истекающего контракта футболиста «Челси» может надеяться на более низкую стоимость.