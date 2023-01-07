​Кейн вплотную приблизился к рекорду по голам за «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» обыграл «Портсмут» и продолжил путь в Кубке Англии. Автором единственного гола в этом матче стал лидер лондонской команды Гарри Кейн. Теперь на счету Кейна 265 голов за «шпор». Форвард вплотную приблизился к клубному рекорду. Больше Гарри за «Тоттенхэм» забивал только Джимми Гривз, который в период с 1961 по 1970 год наколотил 266 голов.

Повторить или даже побить клубный рекорд Гарри Кейн может уже в ближайших матчах. Следующими соперниками «шпор» будут гранды – «Арсенал» (15 января) и «Манчестер Сити» (19 января).

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице АПЛ.