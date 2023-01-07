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Тен Хаг показал лучший старт в «Манчестер Юнайтед» за последние 45 лет

07 Января 2023 • 18:48 Комментировать (1)

Летом прошлого года должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» занял Эрик тен Хаг. В 25 своих стартовых матчах у руля «красных дьяволов» нидерландец отпраздновал 18 побед. Это лучший показатель среди тренеров «Манчестер Юнайтед» после 25 первых матчей. Речь идёт о периоде с 1977 года, то есть о 10 последних тренерах команды.

На втором месте располагается Уле Гуннар Сульшер (16 побед в 25 стартовых матчах), на третьем – Рон Аткинсон (15). Дальше идут Жозе Моуринью и Дэвид Мойес (по 14). Ещё дальше – Алекс Фергюсон и Луи ван Галь (по 12).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Луи Ван Галь Дэвид Мойес Уле Гуннар Сульшер Рон Аткинсон Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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ЮвиК
07 Января 2023 в 18:58
Прикольно, что САФ взяв 13 чемпионств при этом так буксовал на старте..
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