Тен Хаг показал лучший старт в «Манчестер Юнайтед» за последние 45 лет

Летом прошлого года должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» занял Эрик тен Хаг. В 25 своих стартовых матчах у руля «красных дьяволов» нидерландец отпраздновал 18 побед. Это лучший показатель среди тренеров «Манчестер Юнайтед» после 25 первых матчей. Речь идёт о периоде с 1977 года, то есть о 10 последних тренерах команды.

На втором месте располагается Уле Гуннар Сульшер (16 побед в 25 стартовых матчах), на третьем – Рон Аткинсон (15). Дальше идут Жозе Моуринью и Дэвид Мойес (по 14). Ещё дальше – Алекс Фергюсон и Луи ван Галь (по 12).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ.