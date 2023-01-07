​Сантос прокомментировал переход в «Челси»

Очередным новичком «Челси» стал 18-летний бразильский полузащитник Андрей Сантос. Лондонский клуб объявил о подписании контракта с футболистом в субботу. Сам Сантос прокомментировал свой переход в стан «пенсионеров».

«Это очень большая возможность для меня. «Челси» - большой клуб, выступающий в крупных турнирах, таких как Премьер-лига, поэтому я очень взволнован. Здесь очень хорошие футболисты, и я рад оказаться в такой команде», - слова Сантоса приводятся на официальном сайте «Челси».

Добавим, что на текущий момент «Челси» располагается лишь на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.