«Челси» на страницах своего официального сайта объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Сантосом. Лондонский клуб не раскрывает условий сделки, как и срока контракта 20-летнего бразильца.

Ранее Андрей Сантос выступал за «Васко да Гама». Согласно данным портала transfermarkt, «Челси» заплатил за бразильского полузащитника 12,5 миллиона евро.

На текущий момент «Челси» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В воскресенье лондонская команда проведёт гостевой матч против «Манчестер Сити» в рамках третьего раунда Кубка Англии.