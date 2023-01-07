Ван Дейк: «Гакпо может стать тем игроком, который способен изменить исход матча»

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк поделился своим мнением о переходе в клуб партнера по сборной Нидерландов нападающего Коди Гакпо.

«Я думаю, что он прекрасно справится, но ты не можешь быть уверен в этом, пока не окажешься под таким давлением. Ему не стоит как-то выделяться. Нужно смотреть на то, что мы делаем как команда, слушать тренера, игроков, не обращать внимание на разные слухи из внешнего мира. У него все получится, если он будет сохранять спокойствие.

Коди может быть очень полезен для нас. Ему нужно лишь немного времени, чтобы это продемонстрировать. Нам нужны качественные футболисты, которые могут изменить исход матча, и я думаю, что со временем он определенно может стать одним из таких игроков», — приводит слова Ван Дейка фанатский сайт «Ливерпуля» Liverpool Offside.

Напомним, что в начале января стало известно, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль» из голландского ПСВ.