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​Бадьяшиль: «Тьяго Силва – легенда, я равняюсь на него»

07 Января 2023 • 16:42 Комментировать

Защитник Бенуа Бадьяшиль, который на днях перебрался в «Челси», поделился впечатлениями от своего нового клуба.

«Это огромный клуб. Я давно слежу за ним и восхищаюсь его историей. Играть здесь – одно удовольствие.

«Челси» - отличный клуб с отличными игроками. Здесь играли Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба, за которыми я наблюдал, когда был моложе. Здесь и сейчас есть несколько громких имён, как Тьяго Силва. Он легенда. Я равняюсь на него, поэтому рад возможности поиграть рядом с ним», - сказал Бадьяшиль, чьи слова приводит Goal.com.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль
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