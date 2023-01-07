​Новичок «Челси» Давид Фофана: «Рад подписать контракт с клубом моей мечты»

В субботу «Челси» объявил о подписании контракта с Давидом Датро Фофана. 20-летний ивуарийский нападающий заключил долгосрочное трудовое соглашение с лондонским клубом. Фофана дал свой первый комментарий после трансфера.

«Здравствуйте, дорогие болельщики. Я здесь, я удачно добрался. Очень рад подписать контакт с клубом моей мечты. Скоро увидимся на поле. Ура!» - высказался Фофана, чьи слова приводятся на официальном сайте «Челси».

Напомним, что ранее Давид Датро Фофана выступал в Норвегии за «Мольде».

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.