Лэмпард отреагировал на смерть Виалли

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал смерть экс-игрока сборной Италии Джанлуки Виалли, который скончался 6 января.

«Я много раз встречался с Джанлукой. Он был исключительным человеком и игроком. Истории всех футболистов и тренеров говорят о многом. Джанлука всегда был очень искренним и добрым человеком. Это действительно очень серьезная потеря», — передает слова Лэмпарда французское издание L'Equipe.

Виалли скончался от рака в возрасте 58 лет. Нападающий является одним из девяти игроков, кому удалось выиграть такие турниры как Лига чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. Он единственный, кто становился как финалистом, так и победителем данных турниров.