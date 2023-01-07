В конце декабря «Челси» объявлял о договорённости по трансферу нападающего Давида Датро Фофана. Теперь лондонский клуб сообщил о том, что 20-летний футболист подписал контракт. Он рассчитан до конца сезона 2028/2029 и имеет опцию продления ещё на один год.

Ранее Давид Датро Фофана выступал за «Мольде» в Норвегии.

Стоит сказать, что теперь в составе «Челси» есть два футболиста с фамилией Фофана. Летом прошлого года «пенсионеры» подписали защитника Уэсли Фофана, ранее защищавшего цвета «Лестера».

Добавим, что на текущий момент «Челси» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.