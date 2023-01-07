​«Ливерпуль» вступил в гонку за Шкриньяром

Будущее защитника «Интера» Милана Шкриньяра остаётся неопределённым. Миланский клуб хочет сохранить 27-летнего словака в своих рядах, продлив контракт. Действующее трудовое соглашение игрока истекает уже в конце сезона.

Как сообщает Inter Live, в гонку за Миланом Шкриньяром вступил «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб хочет подписать словака уже зимой, учитывая ситуацию с травмой Виргила ван Дейка.

Если Милан Шкриньяр не продлит контракт, то «Интеру» будет разумно продать футболиста в январе.

Также слухи связывают Милана Шкриньяра с «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро.