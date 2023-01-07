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Йорк – об уходе Роналду из «МЮ»: «Меня не удивило то, что сделал Криштиану»

07 Января 2023 • 15:27 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился своим мнением по поводу ухода Криштиану Роналду из английского клуба.

«Обычно я не даю комментарии по новостям, связанным с «МЮ», потому что я все еще являюсь амбассадором клуба, у нас отличные отношения. Но меня не удивило то, что сделал Криштиану.  Мы разговаривали с ним незадолго до моего отъезда в Австралию. У нас было примерно 30 минут. Я понял, что он недоволен происходящим в клубе. Он выразил свое негодование очень открытой и честной форме. Роналду явно был несчастлив.

Он говорил о том, что клуб не развивается так, как он бы того хотел. Плюс ко всему у него были требования и к главному тренеру. Я чувствовал, что что-то случится, если ситуация не изменится в лучшую сторону. Это была настоящая бомба замедленного действия, которая была готова разорваться.

Я знаю, что этот человек по-настоящему влюблен в «Манчестер Юнайтед». Он хотел вернуть клуб на вершину. Но он понимал, что сможет сделать это только будучи лидером. В прошлом сезоне клуб без Роналду и близко не был бы там, где оказался по итогу. Думаю, он чувствовал, что не получает должного доверия, в его сторону обрушилось много критики. Он чувствовал, что команда идет не в том направлении, в котором он хотел.

Роналду хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась», – передает слова Йорка издание Record.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк
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