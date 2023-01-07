Интерес к нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино проявляют не только гранды. Как сообщает talkSport, 31-летний бразилец находится на радаре «Вест Хэма». Лондонский клуб рассчитывает заполучить Фирмино в текущее трансферное окно.

Действующий контракт Роберто Фирмино с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, заполучить бразильца в январе можно по выгодной цене.

Ранее Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля», говорил о желании сохранить Роберто Фирмино в команде.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Роберто Фирмино в 28 миллионов евро.