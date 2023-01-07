​Тен Хаг: «Рэшфорд – наше тактическое оружие»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забивал в каждом из пяти матчей команды после рестарта сезона. О выступлениях футболиста высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Причина, по которой Рэшфорд хорош? Он сам. У него есть отличные качества. Я поддерживаю его, я мотивирую его. Думаю, я поставил его на правильную позицию, но, если честно, он может играть на любой позиции в атаке. Мы можем использовать Рэшфорда как тактическое оружие. Он может забивать с любой позиции», - сказал тен Хаг журналистам.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ.