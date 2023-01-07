​Де Дзерби послал сигнал Троссару

Один из ведущих игроков «Брайтона» Леандро Троссар, который регулярно становится героем трансферных слухов, не вышел на поле в последнем матче АПЛ против «Эвертона». Комментарий насчёт ситуации дал рулевой «чаек» Роберто де Дзерби.

«Троссар – один из лучших и самых важных наших игроков. Я хотел бы всегда ставить его в стартовый состав, но это зависит не только от меня, но и от него.

Мне нравится Троссар как игрок, но я хочу от него большего. Он может играть лучше, он может больше работать, он может больше бегать. Мне нужны игроки, которые выгладываются на 100% на каждой тренировке и в каждой игре. В противном случае игроки не смогут играть у меня», - сказал де Дзерби The Athletic.