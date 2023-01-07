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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби послал сигнал Троссару

07 Января 2023 • 14:38 Комментировать

Один из ведущих игроков «Брайтона» Леандро Троссар, который регулярно становится героем трансферных слухов, не вышел на поле в последнем матче АПЛ против «Эвертона». Комментарий насчёт ситуации дал рулевой «чаек» Роберто де Дзерби.

«Троссар – один из лучших и самых важных наших игроков. Я хотел бы всегда ставить его в стартовый состав, но это зависит не только от меня, но и от него.

Мне нравится Троссар как игрок, но я хочу от него большего. Он может играть лучше, он может больше работать, он может больше бегать. Мне нужны игроки, которые выгладываются на 100% на каждой тренировке и в каждой игре. В противном случае игроки не смогут играть у меня», - сказал де Дзерби The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби Леандро Троссар
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