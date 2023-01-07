«Заткнись, Грэм, нам нужны победы»: Поттер высказался о критике

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о критике в свой адрес на фоне плохих результатов команды.

«Я провёл здесь четыре месяца, причём пять-шесть недель были потеряны из-за международного футбола. Думаю, Гвардиоле понадобился год для того, чтобы что-то выиграть. Артете и Клоппу тоже потребовалось время.

Очевидно, что для меня всё может сложиться иначе. Я не ставлю сроки, я осознаю ответственность. У нас были трансферы, проблемы с травмами. Но всё это «бла-бла-бла», правда? Люди хотят видеть результаты, и они скажут: «Заткнись, Грэм, нам нужны победы», - слова Поттера приводит портал Goal.