Рэшфорд: «Сейчас я показываю лучший футбол в своей карьере»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал серию удачных для себя матчей за английский клуб.

«Наверное, сейчас я показываю лучший футбол в своей карьере. Я отлично чувствую себя на поле, правильно выбираю позицию и использую свободные зоны для того, чтобы забивать голы. Если я продолжу создавать моменты, я чувствую, что продолжу и забивать», — передает слова Маркуса издание Goal.

Напомним, что за последние 5 поединков за команду из Манчестера английский форвард забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи, отличившись в каждой игре.

В крайнем поединке против «Эвертона», который завершился со счетом 3:1 в пользу «МЮ», Маркус заработал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.