«Астон Вилла» не продаст одного из героев сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бирмингемская «Астон Вилла» не планирует расставаться с аргентинским вратарем Эмилиано Мартинесом в январское трансферное окно. Об этом рапортует журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло.

30-летний голкипер стал одним из героев прошедшего в Катаре чемпионата мира – 2022. После успешного выступления на турнире Эмилиано начал пользоваться спросом на трансферном рынке. В частности, мюнхенская «Бавария» рассматривала его в качестве альтернативы Мануэлю Нойеру.

Действующий контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.