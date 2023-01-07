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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может сохранить Канте на несколько лет

07 Января 2023 • 13:39 Комментировать

Опорный полузащитник Н’Голо Канте ведет переговоры с лондонским «Челси» о подписании нового трудового соглашения. Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, новый контракт между сторонами может быть рассчитан до середины 2026 года. Срок действующего договора истекает по окончании нынешнего сезона.

Канте выступает за английский топ-клуб с 2016 года. В общей сложности он провел в составе «Челси» 262 поединка, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 15 результативных передач.

Вместе с «пенсионерами» Н’Голо становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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