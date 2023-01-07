Месси, Модрич или де Брёйне: назван лучший плеймейкер 2022 года

IFFHS (Международная федерация футбольной статистики и истории) представила рейтинг лучших плеймейкеров 2022 года. Первое место занял аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий во Франции за «ПСЖ». Он набрал в голосовании 170 баллов.

Вторым стал хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич (115). Топ-3 замкнул хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (40).

Для Месси это пятая такая награда, что является рекордом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель отметился семью забитыми мячами в десятью голевыми передачами в 13 встречах.

На ЧМ-2022 35-летний аргентинец забил семь голов и оформил три ассиста.