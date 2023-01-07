Рой Кин - об ошибке де Хеа: «Как будто он был немного пьян»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об ошибке испанского голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа во вчерашнем кубковом поединке против «Эвертона» (3:1).

«Де Хеа допустил грубейшую ошибку для голкипера международного уровня. Как будто он был немного пьян. Или же как будто вместо голкипера ворота защищал полевой футболист», - передает слова Кина ITV.com.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний испанский вратарь провел 17 поединков, в которых пропустил 20 мячей. В девяти матчах Давид сохранил ворота в неприкосновенности.

Следующий матч «МЮ» сыграет против «Чарльтона» в ¼ финала Кубка лиги.