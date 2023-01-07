«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли

Английский полузащитник Деле Алли не пригодился стамбульскому «Бешикташу». Согласно информации Sabah, руководство турецкого топ-клуба собирается досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть игрока в «Эвертон».

Однако мерсисайдский клуб не хочет принимать футболиста обратно и не собирается разрывать арендную договоренность.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Алли принял участие в семи поединках, в которых отметился одним забитым мячом. Его арендное соглашение со стамбульским клубом истекает летом 2023 года.

Трансферная стоимость Деле оценивается в 14 миллионов евро.