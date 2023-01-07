«Барселона» рассматривает Невеша как замену Бускетсу

Каталонская «Барселона» рассматривает полузащитника «Вулверхэмптона» и национальной сборной Португалии Рубена Невеша как замену воспитаннику академии «сине-гранатовых» Серхио Бускетсу. Об этом сообщают журналист Фабрицио Романо и испанское издание Marca.

Контракт Серхио Бускетса с каталонским клубом истекает в июне 2023 года, и на данный момент со стороны игрока не было заявлений о желании продлить своё пребывание в команде.

Пока «Барселона» ожидает решения Бускетса, «сине-гранатовые» рассматривают возможные замены, которые могли бы заполнить пустоту, которую может после себя оставить капитан команды, если он решит уйти в конце сезона.