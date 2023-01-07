Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» рассматривает Невеша как замену Бускетсу

07 Января 2023 • 10:27 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассматривает полузащитника «Вулверхэмптона» и национальной сборной Португалии Рубена Невеша как замену воспитаннику академии «сине-гранатовых» Серхио Бускетсу. Об этом сообщают журналист Фабрицио Романо и испанское издание Marca.

Контракт Серхио Бускетса с каталонским клубом истекает в июне 2023 года, и на данный момент со стороны игрока не было заявлений о желании продлить своё пребывание в команде.

Пока «Барселона» ожидает решения Бускетса, «сине-гранатовые» рассматривают возможные замены, которые могли бы заполнить пустоту, которую может после себя оставить капитан команды, если он решит уйти в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Серхио Бускетс Рубен Невеш Фабрицио Романо Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
11:47 · Англия. Премьер-лига
Тюрам откажется от трансфера в «Ньюкасл», француз хочет перейти в более именитый клуб
11:30 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Рад сообщить, что Энцо Фернандес завтра вернётся к тренировкам»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Невеша в «Барселону» может помочь клубу продлить контракт с Бальде
11:05 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин - об ошибке де Хеа: «Как будто он был немного пьян»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Морено близок к переходу в «Астон Виллу»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет подписать долгосрочные контракты с Далотом и Рэшфордом
10:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» Шрёдер: «Не думаю, что Зиеш перейдёт к нам»
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает Невеша как замену Бускетсу
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Молейро
09:56 · Англия. Премьер-лига
Видич назвал главный недостаток ван Дейка
09:15 · Англия. Кубок Англии
Мор дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Барселоне»
07:15 · Англия. Кубок Англии
Райт: «Футбол тен Хага подходит Рэшфорду»
06:14 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд: «Кубок - особое соревнование»
Все новости
Рекомендуем