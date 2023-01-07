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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Видич назвал главный недостаток ван Дейка

07 Января 2023 • 09:56 Комментировать

Экс-футболист сборной Сербии и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался касательно уровня игры центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

«У меня нет сомнений в том, что ван Дейк – один из лучших центральных защитников мира. Главный его недостаток – он играет не за ту команду», - передает слова Неманьи издание The Athletic.

31-летний нидерландский защитник выступает за мерсисайдский коллектив с января 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость 50 миллионов евро.

В текущем сезоне ван Дейк сыграл 17 матчей и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Неманья Видич Виргил Ван Дейк
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