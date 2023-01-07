«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в «Барселоне»

Нидерландский форвард Мемфис Депай, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов The Athletic, интерес к 28-летнему нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2015 по 2017 год. В составе «красных дьяволов» он провел 53 поединка, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

За «Барселону» Депай выступает с лета 2021 года. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость Мемфиса оценивается в 20 миллионов евро.