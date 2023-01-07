Веа: «Я ушёл в «Челси» из-за Виалли»

Бывший либерийский нападающий Джордж Веа отдалю дань памяти Джанлуке Виалли, который скончался из-за рака в возрасте 58 лет. По словам Веа, в 1999 году он покинул чемпионский «Милан» ради «Челси» именно из-за Виалли, при этом «Челси» еще не был тем клубом, который позже заработал репутацию одного из лучших в Европе.

- Покинуть «Милан» было непросто, я был предан клубу, обожал город. Возникли, правда, проблемы с Дзаккерони. Виалли знал о них и позвал меня в «Челси». Мы договорились обо всем за десять минут. Это еще не был «Челси» Абрамовича, но он уже был очень хорош, - цитирует слова Веа pianetamilan.it.