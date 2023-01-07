В Англии принимают ставки на будущее Конте

Авторитетная английская букмекерская контора Snai начала принимать ставки на возможную отставку и уход Антонио Конте из «Тоттенхэма». Наиболее вероятным считается возвращение Конте в «Ювентус», ставки на это принимаются пять к одному, а вероятность того, что Конте станет тренером итальянской сборной, то есть вернется на этот пост, десять к одному. Но также есть еще две ставки - это «Интер», вероятность чего оценивается в 15 к одному, и «Челси» - двадцать к одному.

В прошлом Конте тренировал оба этих клуба - и привел оба к чемпионским титулам, после чего уходил. С «Тоттенхэмом» Конте работает с 2021 года.