​«Манчестер Сити» готов бороться за Беллингема

«Манчестер Сити» готов побороться с «Ливерпулем» и «Реалом» за подписание полузащитника Джуда Беллингема. Об этом рассказывает ESPN.

Отмечается, что летом «Манчестер Сити» может обновить среднюю линию, поскольку Илкай Гюндоган и Бернарду Силва могут покинуть клуб. Когда «горожане» узнают о решениях немца и португальца, они определят необходимый уровень инвестиций на усиление.

Джуд Беллингем в настоящий момент выступает за «Боруссию», но летом он наверняка пойдёт на повышение. Потенциальный покупатель должен будет готов выплатить более 100 миллионов евро за 19-летнего игрока.