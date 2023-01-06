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​«Манчестер Сити» готов бороться за Беллингема

06 Января 2023 • 18:47 Комментировать

«Манчестер Сити» готов побороться с «Ливерпулем» и «Реалом» за подписание полузащитника Джуда Беллингема. Об этом рассказывает ESPN.

Отмечается, что летом «Манчестер Сити» может обновить среднюю линию, поскольку Илкай Гюндоган и Бернарду Силва могут покинуть клуб. Когда «горожане» узнают о решениях немца и португальца, они определят необходимый уровень инвестиций на усиление.

Джуд Беллингем в настоящий момент выступает за «Боруссию», но летом он наверняка пойдёт на повышение. Потенциальный покупатель должен будет готов выплатить более 100 миллионов евро за 19-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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