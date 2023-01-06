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Рэшфорда признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

06 Января 2023 • 18:15 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком команды по итогам декабря. Об этом сообщается на страницах официального сайта «красных дьяволов».

В декабре Маркус Рэшфорд принял участие в трёх матчах «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и Кубке английской лиги. В них 25-летний форвард записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Эвертона» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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