​«Ювентус» задумал обмен игроками с «Лестером»

«Ювентус» рассчитывает заполучить полузащитника Юри Тилеманса, чей действующий контракт с «Лестером» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что в Турине видят в Тилемансе замену для Адриена Рабио, чей летний уход вероятен, несмотря на желание «старой синьоры» удержать француза.

Между тем, Calciomercatoweb сообщает о том, что «Ювентус» хочет в зимнее трансферное окно провернуть обмен Юри Тилеманса на Уэстона Маккенни. 24-летний американец в последние недели регулярно становится героем трансферных слухов.

Уэстона Маккенни слухи связывают и с другими клубами Английской премьер-лиги, в частности с «Астон Виллой».