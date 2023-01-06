Грэму Поттеру не грозит увольнение с должности главного тренера «Челси». Как сообщает The Telegraph, руководители лондонского клуба продолжают поддерживать тренера. Они считают, что ключевой причиной неудач команды в последнее время являются травмы.

Напомним, что Грэм Поттер возглавил «Челси» в начале сентября прошлого года вскоре после отставки Томаса Тухеля. Под руководством Поттера лондонская команда провела 17 матчах. В них было одержано 8 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.

На текущий момент «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.