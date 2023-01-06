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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп высказался насчёт сроков восстановления ван Дейка

06 Января 2023 • 17:18 Комментировать

Ведущий защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк травмировался в матче Премьер-лиги против «Брентфорда». Комментарий насчёт состояния нидерландского футболиста дал главный тренер команды Юрген Клопп.

«Это не краткосрочная травма, но и не долгосрочная травма, с которыми я сталкивался в своей карьере тренера. Это где-то посередине. Ван Дейк пропустит несколько недель, определённо, - высказался Клопп, чьи слова приводятся на официальном сайте «Ливерпуля».

В субботу, 7 января, «Ливерпуль» проведёт домашний кубковый матч против «Вулверхэмптона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Виргил Ван Дейк
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