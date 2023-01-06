​Клопп ответил на вопрос о проблеме «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил вопрос о проблемах его команды в средней линии поля в плане обороны.

«Это общая проблема, а не проблема полузащиты. Защита начинается впереди. Если мы этого не делаем, то у полузащитников нет шансов. Поле слишком большое, а другие команды слишком хороши. Но мы знали это давно», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Иан Дойл.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 7 января. Команда Юргена Клоппа будет принимать «Вулверхэмптон» в рамках третьего раунда Кубка Англии.

Добавим, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает шестое место в Премьер-лиге.